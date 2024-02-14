В Селидово завершена поисково-спасательная операция, ОВА назвала количество жертв

Как рассказал Филашкин, этой ночью враг цинично обстрелял баллистическими ракетами Селидово. Две ракеты ударили по полю, а еще одна - по многоэтажке. В результате удара был разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

"Две ракеты попали в больницы. Одна попала в родильное отделение. К сожалению, три человека погибли. Одна женщина прикрыла ребенка и беременная женщина, которая находилась на лечении в родильном отделении, также погибла", - добавил глава ОГА.

В результате российских обстрелов этой ночью, по словам Филашкина:

13 человек получили ранения;

3 погибли.

"Под завалами никого нет, поисково-спасательная операция закончена... Всем была оказана медико-психологическая помощь. Сейчас ими занимаются врачи", - рассказал Филашкин.

Обстрел Селидового

В последние дни российские захватчики стали чаще обстреливать Селидово и общину. Этой ночью, 14 февраля, оккупанты в очередной раз обстреляли город. В результате удара пострадала пятиэтажка, был разрушен подъезд.

Позже стало известно, что россияне во второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.

Как выглядит Селидово после ракетных ударов - в материале РБК-Украина.