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В Селидово завершена поисково-спасательная операция, ОВА назвала количество жертв

Фото: в Селидово завершена поисково-спасательная операция (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночных ударов российских террористов по Селидово Донецкой области пострадали 13 человек. Поисково-спасательная операция завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в эфире телемарафону.

Как рассказал Филашкин, этой ночью враг цинично обстрелял баллистическими ракетами Селидово. Две ракеты ударили по полю, а еще одна - по многоэтажке. В результате удара был разрушен подъезд с первого по пятый этаж. 

"Две ракеты попали в больницы. Одна попала в родильное отделение. К сожалению, три человека погибли. Одна женщина прикрыла ребенка и беременная женщина, которая находилась на лечении в родильном отделении, также погибла", - добавил глава ОГА. 

В результате российских обстрелов этой ночью, по словам Филашкина: 

  • 13 человек получили ранения; 
  • 3 погибли. 

"Под завалами никого нет, поисково-спасательная операция закончена... Всем была оказана медико-психологическая помощь. Сейчас ими занимаются врачи", - рассказал Филашкин.

Обстрел Селидового

В последние дни российские захватчики стали чаще обстреливать Селидово и общину. Этой ночью, 14 февраля, оккупанты в очередной раз обстреляли город. В результате удара пострадала пятиэтажка, был разрушен подъезд.

Позже стало известно, что россияне во второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.

Как выглядит Селидово после ракетных ударов - в материале РБК-Украина.

 

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