Російські війська обстріляли Селидове: поранено двох дітей
Росіяни обстріляли Селидове Донецької області у ніч проти 14 лютого. Зруйновано 12 квартир в одному під'їзді, поранено двох дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВВ Вадима Філашкіна.
За словами начальника ОВА, російські війська цілилися у п'ятиповерхівку.
"Серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу", - повідомив Філашкін.
Також, за словами глави, можливо під завалами є люди. Одного пораненого вдалося врятувати.
"З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 особи. Рятувальна операція триває", - написав Вадим Філашкін.
Глава Донецької ОВВ виклав фото наслідків удару росіян.
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