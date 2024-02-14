ua en ru
Ср, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Селидовому завершена пошуково-рятувальна операція, ОВА назвала кількість жертв

Середа 14 лютого 2024 16:15
UA EN RU
В Селидовому завершена пошуково-рятувальна операція, ОВА назвала кількість жертв Фото: в Селидовому завершена пошуково-рятувальна операція (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічних ударів російських терористів по Селидовому Донецької області постраждали 13 людей. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

Як розповів Філашкін, цієї ночі ворог цинічно обстріляв балістичними ракетами Селидове. Дві ракети вдарили по полю, а ще одна - по багатоповерхівці. Внаслідок удару був зруйнований під'їзд з першого по п'ятий поверх.

"Дві ракети влучили в лікарні. Одна влучила в пологове відділення. На жаль, три людини загинули. Одна жіночка прикрила дитину й вагітна жінка, яка знаходилась на лікуванні в пологовому відділенні, також загинула", - додав голова ОВА.

Внаслідок російських обстрілів цієї ночі, за словами Філашкіна:

  • 13 людей отримали поранення;
  • 3 загинули.

"Під завалам нікого немає, пошуково-рятувальна операція закінчена... Усім була надана медично-психологічна допомога. Зараз ними займаються лікарі", - розповів Філашкін.

Обстріл Селидового

Останніми днями російські загарбники почали частіше обстрілювати Селидове та громаду. Цієї ночі, 14 лютого, окупанти вкотре обстріляли місто. Внаслідок удару постраждала п'ятиповерхівка, було зруйновано під'їзд.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдруге за ніч вдарили по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус лікарні, спалахнула пожежа.

Станом на ранок кількість жертв та постраждалих зросла. Відомо, що загинули троє осіб, 12 - отримали поранення.

Який вигляд має Селидове після ракетних ударів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Перший "Рамштайн" головкому Сирського: Умеров назвав основні теми зустрічі
Перший "Рамштайн" головкому Сирського: Умеров назвав основні теми зустрічі
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто