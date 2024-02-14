ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Селидово завершена поисково-спасательная операция, ОВА назвала количество жертв

Среда 14 февраля 2024 16:15
UA EN RU
В Селидово завершена поисково-спасательная операция, ОВА назвала количество жертв Фото: в Селидово завершена поисково-спасательная операция (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночных ударов российских террористов по Селидово Донецкой области пострадали 13 человек. Поисково-спасательная операция завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в эфире телемарафону.

Как рассказал Филашкин, этой ночью враг цинично обстрелял баллистическими ракетами Селидово. Две ракеты ударили по полю, а еще одна - по многоэтажке. В результате удара был разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

"Две ракеты попали в больницы. Одна попала в родильное отделение. К сожалению, три человека погибли. Одна женщина прикрыла ребенка и беременная женщина, которая находилась на лечении в родильном отделении, также погибла", - добавил глава ОГА.

В результате российских обстрелов этой ночью, по словам Филашкина:

  • 13 человек получили ранения;
  • 3 погибли.

"Под завалами никого нет, поисково-спасательная операция закончена... Всем была оказана медико-психологическая помощь. Сейчас ими занимаются врачи", - рассказал Филашкин.

Обстрел Селидового

В последние дни российские захватчики стали чаще обстреливать Селидово и общину. Этой ночью, 14 февраля, оккупанты в очередной раз обстреляли город. В результате удара пострадала пятиэтажка, был разрушен подъезд.

Позже стало известно, что россияне во второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.

Как выглядит Селидово после ракетных ударов - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Первый "Рамштайн" главкома Сырского: Умеров назвал основные темы встречи
Первый "Рамштайн" главкома Сырского: Умеров назвал основные темы встречи
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город