За секунди до удару: ЗМІ розповіли, як Хаменеї дивом вижив під час атаки на свій бункер

Видання прослухало аудіозапис звернення керівника офісу Алі Хаменеї Мазахера Хоссейні до посадовців КВІР, згідно з яким, Хаменеї вийшов у сад перед ударом.

Цей крок врятував йому життя, але влучання балістичних ракет Blue Sparrow в бункер забрали життя шістьох членів родини лідера Ірану. Зокрема, загинули його батьки, дружина і син.

"Моджтаба вийшов з резиденції, щоб щось зробити. Щойно він відійшов, ракети влучили в будівлю", - пише The Telegraph.

Хоссейні зазначив, що ракетний удар мав на меті знищити всю родину Хаменеї. Під атакою також були будинок Моджтаби, помешкання його зятя та будинок його брата з дружиною.

Зазначається, що в Ірані порятунок Хаменеї вважають "божою волею".

Чутки навколо Хаменеї

Нагадаємо, 13 березня США оголосили винагороду у 10 млн доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та керівників Корпусу вартових ісламської революції.