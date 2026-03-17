За секунды до удара: СМИ рассказали, как Хаменеи чудом выжил во время атаки на свой бункер

Издание прослушало аудиозапись обращения главы офиса Али Хаменеи Мазахера Хоссейни к чиновникам КСИР, согласно которому, Хаменеи вышел в сад перед ударом.

Этот шаг спас ему жизнь, но попадание баллистических ракет Blue Sparrow в бункер унесли жизни шестерых членов семьи лидера Ирана. В частности, погибли его родители, жена и сын.

"Моджтаба вышел из резиденции, чтобы что-то сделать. Как только он отошел, ракеты попали в здание", - пишет The Telegraph.

Хоссейни отметил, что ракетный удар имел целью уничтожить всю семью Хаменеи. Под атакой также были дом Моджтабы, дом его зятя и дом его брата с женой.

Отмечается, что в Иране спасение Хаменеи считают "божьей волей".

Напомним, 13 марта США объявили вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабу Хаменеи и руководителей Корпуса стражей исламской революции.