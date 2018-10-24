Спецслужба США отчиталась о перехвате посылок с бомбами для Клинтон и Обамы

Чиновники были в безопасности, так как посылки к ним бы не были доставлены
Сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
По данным американских спецслужб, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - 24 октября в Вашингтоне.
В частности, во время обязательной проверки посылки были сразу же идентифицированы как возможные взрывные устройства. Секретная служба заверяет, что бывшие чиновники были в безопасности, так как посылки к ним бы не были доставлены.
Напомним, сегодня сообщалось, что Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство.
Кроме того, в среду, 24 октября, в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство. Подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.