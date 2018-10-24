В Белый дом и редакцию CNN отправили бомбы

Фото: эвакуация редакции CNN (twitter.com/ejleven)

Редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки

В Белый дом отправили бомбу, которая была впоследствии перехвачена. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BNO News.

Подчеркнем, что подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Кроме того, корреспондент CNN Эрик Левенсон в своем Twitter сообщил, что нью-йоркскую редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Подчеркнем также, что NBC, ссылаясь на информацию высокопоставленного чиновника, сообщает, что подозрительная посылка в CNN в Нью-Йорке похожа на "потенциально взрывоопасные устройства", адресованные Обаме, Клинтонам и Соросу.

Напомним, сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

По данным американских спецслужб, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтонов в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - 24 октября в Вашингтоне.

Как писало РБК-Украина ранее, экс-президенту США Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство.

Кроме того, в среду, 24 октября, в почте, отправленной в дом Клинтонов, нашли взрывное устройство. Подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.

Агентство еще раньше сообщало, что в городе Бедфорд, в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк (США), неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера.