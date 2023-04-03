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Секретар РНБО про можливість застосування ядерної зброї Росією: якщо Китай дозволить

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Понеділок 03 квітня 2023 21:55
Секретар РНБО про можливість застосування ядерної зброї Росією: якщо Китай дозволить Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Росія може застосувати ядерну зброю лише в тому випадку, якщо Пекін дозволить це Кремлю.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Times.

"Якщо китайці дозволять Росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосують. Якщо ні, то не будуть. Тож це (чи буде застосовувати РФ ядерну зброю, - ред.) треба питати в Китаю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Світ уже відреагував на заяву диктатора.

У ЄС наголосили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

При цьому Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам.

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