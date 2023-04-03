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Секретарь СНБО о возможности применения ядерного оружия Россией: если Китай позволит

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Понедельник 03 апреля 2023 21:55
Секретарь СНБО о возможности применения ядерного оружия Россией: если Китай позволит Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если Пекин разрешит это Кремлю.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Times.

"Если китайцы позволят России использовать ядерное оружие, то они его применят. Если нет, то не будут. Так что это (будет ли применять РФ ядерное оружие, - ред.) надо спрашивать у Китая", - заявил он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимира Путин объявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Мир уже отреагировал на заявление диктатора.

В ЕС подчеркнули, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

При этом Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам.

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