Секрет стильного образу на літо 2025: спідниця в білизняному стилі та футболка оверсайз

Спідниця в білизняному стилі - один з головних модних хітів літа 2025. Легка тканина, витончене мереживо і силует роблять її ідеальною для спекотних днів. Щоб мати стильний і сучасний вигляд, досить додати простий верх і аксесуари.
РБК-Україна з посиланням на Instagram стилістки Оксани Швед розповідає, з чим носити таку спідницю.
У трендах літа 2025 - білизняний стиль. І спідниця з атласу або шовку з мереживом внизу - мастхев сезону.
Стилістка обрала довгу спідницю блідо-рожевого кольору, яка є ключовою деталлю образу.
Матеріал
Спідниця, судячи з її легкого і плавного вигляду, виготовлена з тонкої, повітряної тканини, ймовірно, шовку, сатину або віскози. Такий матеріал ідеально підходить для спекотної погоди, оскільки добре пропускає повітря і не сковує рухи.
Особливість
Головна родзинка цієї спідниці - вставка з тонкого білого мережива, розташована по нижньому краю. Цей елемент надає спідниці не тільки романтичності, а й візуальної легкості та витонченості. Мереживо створює ефект напівпрозорості, що має дуже жіночний і сучасний вигляд.
Фасон
Це спідниця міді прямого крою. Вона створює м'який, струмливий силует, який гармонійно поєднується з об'ємною футболкою.
Стиліст показала, що носити таку спідницю можна з футболкою оверсайз білого відтінку, панамою, в'єтнамками та сонцезахисними окулярами.
Другий варіант - з майкою з шовку або сатину і хусткою на голові.
Із сорочкою
Такий образ додасть трохи строгості й актуального мінімалізму.
З жакетом або подовженим піджаком
Контраст фактур - ключ до балансу між "домашнім" і "люксом".
З трикотажем або світшотом
Ідеальний контраст м'якості та грубих елементів.
