ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Укорочений жакет - головний тренд літа 2025: як його носить дружина Віктора Павліка

П'ятниця 08 серпня 2025 13:28
UA EN RU
Укорочений жакет - головний тренд літа 2025: як його носить дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, поділилася в мережі новим модним образом - вона вибрала укорочений жакет і шорти, створивши стильний і актуальний лук для літа.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Павліка

Катерина Репяхова продемонструвала стильний і водночас невимушений образ, який ідеально підходить для теплої пори року.

Колір

Образ витриманий у ніжній світлій палітрі - білий і блідо-рожевий. Це надає йому свіжості та легкості.

Верх

Для виходу у світ дружина артиста вибрала білий укорочений жакет вільного крою.

Низ

Довгі шорти блідо-рожевого кольору з льону.

Укорочений жакет - головний тренд літа 2025: як його носить дружина Віктора ПавлікаРепяхова показала модний образ (скриншот)

Взуття

На ногах - елегантні босоніжки-мюлі на підборах з тонкими переплетеннями, що додають образу витонченості.

Аксесуари

Мініатюрна біла сумочка, яка гармонійно доповнює світлу гаму образу.

Стиль

Цей образ можна схарактеризувати як smart casual або елегантний повсякденний.

Він поєднує в собі комфорт і невимушеність повсякденного стилю (лляна тканина, вільний крій) з елементами класичної елегантності (підбори, мініатюрна сумочка).

Укорочений жакет - головний тренд літа 2025: як його носить дружина Віктора ПавлікаКатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому укорочений жакет - тренд літа 2025

Укорочений жакет дійсно є одним з ключових трендів сезону весна-літо 2025. Ось кілька причин, чому він став таким популярним.

Акцент на талії та жіночності

Укорочена довжина жакета дає змогу підкреслити талію, особливо якщо поєднувати його зі штанами, спідницями або шортами із завищеною посадкою.

Це створює більш пропорційний і жіночний силует, на відміну від довгих оверсайз-жакетів, які можуть приховувати фігуру.

Легкість

Короткий жакет має менш офіційний і незручний вигляд, що робить його ідеальним варіантом для літа.

Він надає образу динамічності та легкості.

Укорочений жакет - головний тренд літа 2025: як його носить дружина Віктора ПавлікаДружина Павліка показала модний лук на літо (скриншот)

Універсальність у поєднаннях

Цей елемент гардероба чудово комбінується з різними речами, створюючи різноманітні образи. Його можна носити:

  • зі штанами палаццо або кюлотами
  • зі спідницями міді або міні
  • з сукнями, особливо приталеними
  • з шортами, як у Катерини Репяхової.

Гра з пропорціями

Коротка довжина жакета дає змогу візуально "подовжити" ноги, особливо в поєднанні з низом з високою талією. Це робить фігуру більш витонченою.

Різноманітність стилів і матеріалів

У 2025 році дизайнери пропонують безліч варіацій укорочених жакетів: від класичних моделей з костюмної тканини до більш романтичних варіантів з легких матеріалів, таких як льон, як на фото.

Актуальні як приталені, так і трохи об'ємні моделі.

Укорочений жакет - головний тренд літа 2025: як його носить дружина Віктора ПавлікаКатерина Репяхова (скриншот)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України