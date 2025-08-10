Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайз

Как выглядит самая модная юбка на лето 2025

В трендах лета 2025 - бельевой стиль. И юбка из атласа или шелка с кружевом внизу - мастхев сезона.

Стилист выбрала длинную юбку бледно-розового цвета, которая является ключевой деталью образа.

Материал

Юбка, судя по ее легкому и плавному виду, изготовлена из тонкой, воздушной ткани, вероятно, шелка, сатина или вискозы. Такой материал идеально подходит для жаркой погоды, поскольку хорошо пропускает воздух и не сковывает движения.

Самая модная юбка на лето (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Особенность

Главная изюминка этой юбки - вставка из тонкого белого кружева, расположенная по нижнему краю. Этот элемент придает юбке не только романтичность, но и визуальную легкость и изящество. Кружево создает эффект полупрозрачности, что выглядит очень женственно и современно.

Фасон

Это юбка миди прямого кроя. Она создает мягкий, струящийся силуэт, который гармонично сочетается с объемной футболкой.

С чем носить юбку с кружевом (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Как носить юбку в бельевом стиле

Стилист показала, что носить такую юбку можно с футболкой оверсайз белого оттенка, панамой, вьетнамками и солнцезащитными очками.

Второй вариант - с майкой из шелка или сатина и платком на голове.

С чем носить трендовую юбку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

С чем еще можно сочетать юбку в бельевом стиле

С рубашкой

для городского casual или офиса (если дресс-код позволяет)

белая или голубая рубашка, заправленная или завязанная узлом

можно добавить ремень на талии

лоферы, мюли или туфли на невысоком каблуке

структурированная сумка.

Такой образ добавит немного строгости и актуального минимализма.

С жакетом или удлиненным пиджаком

для вечернего выхода или smart casual

жакет можно надеть на голое тело или поверх топа

обувь: мюли, босоножки на каблуке

элегантные украшения - на свидание или ужин.

Контраст фактур - ключ к балансу между "домашним" и "люксом".

С трикотажем или свитшотом

для прохладной погоды или расслабленного образа

объемный свитер, заправленный частично

кеды или ботильоны

сумка на короткой ручке или кросс-боди.

Идеальный контраст мягкости и грубых элементов.

С чем носить юбку в бельевом стиле (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)