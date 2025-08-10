ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайз

Воскресенье 10 августа 2025 16:30
UA EN RU
Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайз Как выглядит самая модная юбка на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Юбка в бельевом стиле - один из главных модных хитов лета 2025. Легкая ткань, изящное кружево и струящийся силуэт делают ее идеальной для жарких дней. Чтобы выглядеть стильно и современно, достаточно добавить простой верх и аксессуары.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста Оксаны Швед рассказывает, с чем носить такую юбку.

Как выглядит самая модная юбка на лето 2025

В трендах лета 2025 - бельевой стиль. И юбка из атласа или шелка с кружевом внизу - мастхев сезона.

Стилист выбрала длинную юбку бледно-розового цвета, которая является ключевой деталью образа.

Материал

Юбка, судя по ее легкому и плавному виду, изготовлена из тонкой, воздушной ткани, вероятно, шелка, сатина или вискозы. Такой материал идеально подходит для жаркой погоды, поскольку хорошо пропускает воздух и не сковывает движения.

Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайзСамая модная юбка на лето (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Особенность

Главная изюминка этой юбки - вставка из тонкого белого кружева, расположенная по нижнему краю. Этот элемент придает юбке не только романтичность, но и визуальную легкость и изящество. Кружево создает эффект полупрозрачности, что выглядит очень женственно и современно.

Фасон

Это юбка миди прямого кроя. Она создает мягкий, струящийся силуэт, который гармонично сочетается с объемной футболкой.

Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайзС чем носить юбку с кружевом (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Как носить юбку в бельевом стиле

Стилист показала, что носить такую юбку можно с футболкой оверсайз белого оттенка, панамой, вьетнамками и солнцезащитными очками.

Второй вариант - с майкой из шелка или сатина и платком на голове.

Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайзС чем носить трендовую юбку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

С чем еще можно сочетать юбку в бельевом стиле

С рубашкой

  • для городского casual или офиса (если дресс-код позволяет)
  • белая или голубая рубашка, заправленная или завязанная узлом
  • можно добавить ремень на талии
  • лоферы, мюли или туфли на невысоком каблуке
  • структурированная сумка.

Такой образ добавит немного строгости и актуального минимализма.

С жакетом или удлиненным пиджаком

  • для вечернего выхода или smart casual
  • жакет можно надеть на голое тело или поверх топа
  • обувь: мюли, босоножки на каблуке
  • элегантные украшения - на свидание или ужин.

Контраст фактур - ключ к балансу между "домашним" и "люксом".

С трикотажем или свитшотом

  • для прохладной погоды или расслабленного образа
  • объемный свитер, заправленный частично
  • кеды или ботильоны
  • сумка на короткой ручке или кросс-боди.

Идеальный контраст мягкости и грубых элементов.

Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайзС чем носить юбку в бельевом стиле (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН