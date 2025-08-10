Секрет стильного образа на лето 2025: юбка в бельевом стиле и футболка оверсайз
Юбка в бельевом стиле - один из главных модных хитов лета 2025. Легкая ткань, изящное кружево и струящийся силуэт делают ее идеальной для жарких дней. Чтобы выглядеть стильно и современно, достаточно добавить простой верх и аксессуары.
РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста Оксаны Швед рассказывает, с чем носить такую юбку.
Как выглядит самая модная юбка на лето 2025
В трендах лета 2025 - бельевой стиль. И юбка из атласа или шелка с кружевом внизу - мастхев сезона.
Стилист выбрала длинную юбку бледно-розового цвета, которая является ключевой деталью образа.
Материал
Юбка, судя по ее легкому и плавному виду, изготовлена из тонкой, воздушной ткани, вероятно, шелка, сатина или вискозы. Такой материал идеально подходит для жаркой погоды, поскольку хорошо пропускает воздух и не сковывает движения.
Самая модная юбка на лето (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Особенность
Главная изюминка этой юбки - вставка из тонкого белого кружева, расположенная по нижнему краю. Этот элемент придает юбке не только романтичность, но и визуальную легкость и изящество. Кружево создает эффект полупрозрачности, что выглядит очень женственно и современно.
Фасон
Это юбка миди прямого кроя. Она создает мягкий, струящийся силуэт, который гармонично сочетается с объемной футболкой.
С чем носить юбку с кружевом (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Как носить юбку в бельевом стиле
Стилист показала, что носить такую юбку можно с футболкой оверсайз белого оттенка, панамой, вьетнамками и солнцезащитными очками.
Второй вариант - с майкой из шелка или сатина и платком на голове.
С чем носить трендовую юбку (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
С чем еще можно сочетать юбку в бельевом стиле
С рубашкой
- для городского casual или офиса (если дресс-код позволяет)
- белая или голубая рубашка, заправленная или завязанная узлом
- можно добавить ремень на талии
- лоферы, мюли или туфли на невысоком каблуке
- структурированная сумка.
Такой образ добавит немного строгости и актуального минимализма.
С жакетом или удлиненным пиджаком
- для вечернего выхода или smart casual
- жакет можно надеть на голое тело или поверх топа
- обувь: мюли, босоножки на каблуке
- элегантные украшения - на свидание или ужин.
Контраст фактур - ключ к балансу между "домашним" и "люксом".
С трикотажем или свитшотом
- для прохладной погоды или расслабленного образа
- объемный свитер, заправленный частично
- кеды или ботильоны
- сумка на короткой ручке или кросс-боди.
Идеальный контраст мягкости и грубых элементов.
С чем носить юбку в бельевом стиле (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
