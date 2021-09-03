Сегодня украинцы завоевали уже пять медалей на Паралимпиаде в Токио
Фото: украинские спортсмены завоевали пять медалей на Паралимпиаде 3 сентября (Getty Images)
Украинские паралимпийцы завоевали пять медалей в десятый день Паралимпийских игр в Токио. Среди них одна золотая и четыре серебряных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
- "золото" в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3 получил Сергей Емельянов;
- "серебро" на байдарке-одиночке на 200 метров завоевал гребец Николай Синюк (класс KL2);
- два "серебра" получили украинские легкоатлеты Николай Жабняк и Людмила Данилина. В метании диска Жабняк с результатом 52,43 метра стал вторым в классе F37, а Данилина в классе Т20 заняла второе место в беге на 1500 метров (4 минуты 32.82 секунды);
- "серебро" завоевал велогонщик Егор Дементьев в шоссейной гонке в классе С4-5 (его третья медаль на Паралимпиаде-2020).
Всего на счету Украины уже 89 медалей. Из них 21 "золотая", 43 "серебряные" и 25 "бронзовых". Наша страна на пятом месте в общем зачете стран-участниц Паралимпиады.