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Паралимпиада-2020: Украина завоевала еще одну медаль

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Токио, Пятница 03 сентября 2021 09:47
Паралимпиада-2020: Украина завоевала еще одну медаль Фото: украинский спортсмен Николай Синюк (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Украинский спортсмен Николай Синюк стал серебряным призером Паралимпийских игр в гребле на байдарке-одиночке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на на Twitter Паралимпийских игр.

Отмечается, что Cинюк стал вторым на на дистанции 200 метров в классе KL2, показав результат 42, 503 секунды. Отставание от лидера составило 1,077 секунды.

"Золото" завоевал австралиец Кертис Макграт (41,426), а бронзовым призером Паралимпийских игр стал итальянец Федерико Манкарелла (42,574).

Напомним, что Сергей Емельянов завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3.

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