Паралимпиада-2020: Украина завоевала еще одну медаль
Фото: украинский спортсмен Николай Синюк (Getty Images)
Украинский спортсмен Николай Синюк стал серебряным призером Паралимпийских игр в гребле на байдарке-одиночке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на на Twitter Паралимпийских игр.
Отмечается, что Cинюк стал вторым на на дистанции 200 метров в классе KL2, показав результат 42, 503 секунды. Отставание от лидера составило 1,077 секунды.
"Золото" завоевал австралиец Кертис Макграт (41,426), а бронзовым призером Паралимпийских игр стал итальянец Федерико Манкарелла (42,574).