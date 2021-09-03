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Украинец Емельянов завоевал "золото" Паралимпиады в гребле на байдарке

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Пятница 03 сентября 2021 08:18
Украинец Емельянов завоевал "золото" Паралимпиады в гребле на байдарке Фото: украинец Сергей Емельянов (champion.com.ua)
Автор: Инна Собора

Украинец Сергей Емельянов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио. Он завоевал самую высокую нагороду в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Он побеждает на сантиметры! Сергей Емельянов из Украины берет "золото" в мужском финале, серебро у Леонида Крылова (представитель России), "бронза" у Роберта Оливера из Великобритании", - говорится в сообщении.

Емельянов преодолел дистанцию 200 метров за 40,355 секунды. Он опередил россиянина на 0,109 секунды.

Всего на счету Украины уже 89 медалей. Из них 21 "золотая", 43 "серебряные" и 25 "бронзовых".

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