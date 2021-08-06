"Бронза" Горуны и с прицелом еще на три награды: итоги дня на ОИ-2020

Медальное каратэ

Продолжил почин Анжелики Терлюги в каратэ и Станислав Горуна. К Олимпиаде он подходил в статусе действующего чемпиона Европы, а поэтому и надежды на медаль на него возлагались серьезные. Групповой этап украинец прошел, хотя и не без проблем - две победы, одна ничья и одно поражение. Но медаль себе уже гарантировал. Мог он ее улучшить, но одолеть в полуфинале итальянца Луиджи Бусу не смог. К слову, именно Буса и стал олимпийским чемпионом.

"Думаю, что эмоции более положительные будут завтра. А сегодня я чувствую разницу между ожидаемыми и заявленными результатами, и тем, что имею. Хотя думаю, что как для спортсмена-любителя это достаточно неплохой результат. Можно улыбнуться от поражения в полуфинале", - заявил после боя Горуна.

Фото: Станислав Горуна (слева) не смог дойти до финальной схватки, но взял бронзовую медаль (noc-ukr.org)

Также в каратэ среди женщин выступала наша Анита Серегина (до 61 кг). Но пробиться в полуфинал у нее не вышло - лишь одна победа при двух поражениях и одной ничьей в группе.

Прицел на очередную медаль в артистическом плавании

Команда Украины, в которую входят уже бронзовые медалистки Токио в паре Марта Федина и Анастасия Савчук, также претендуют на медаль. После технической программы украинки идут третьими, опережая японских синхронисток почти на балл. От первого места Украина отстает более чем на 3 балла. Завтра состоится произвольная программа и по итогам двух выступлений будут определены медалисты.

Последняя надежда на медаль в борьбе

Последняя представительница Украины в борьбе Оксана Ливач (до 50 кг) выиграла первую схватку, однако в четвертьфинале уступила китаянке Янань Сунь. Но шанс побороться за медаль у украинки будет, так как китаянка пробилась в финал соревнований. Завтра на Ливач ждет схватка за право бороться за "бронзу" в утешительном финале. Сперва нашей спортсменке нужно одолеть кубинку Гузман Лопес.

Фото: Оксана Ливач попала в утешительный турнир и поборется за "бронзу" (noc-ukr.org)

Гребля

Олимпийская медалистка Токио в одиночке Людмила Лузан теперь нацелилась на награду в двойке каноэ вместе с Анастасией Четвериковой. Украинки выиграли свой квалификационный заплыв и сразу прошли в полуфинал соревнований на дистанции в 500 метров.

Поддержали девушек и мужчины. Павел Алтухов и Юрий Вандюк хоть и со второго квалификационного заплыва, но все же пробился в полуфиналы на дистанции в 1000 метров на каноэ-одиночке. Также не без проблем в полуфинал прошли и наши байдарочницы в четверке на 500 метров - Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова и Мария Повх. Сперва украинки заняли последнее место в предварительном заплыве, но в четвертьфинале были уже третьими.

Все полуфиналы и финалы в гребле состоятся завтра, 7 августа.

В полуфинал в 15 лет

Отлично выступил в квалификации прыжков с вышки (10 метров) Алексей Середа. Украинец занял шестое место и уверенно пробился в полуфинал соревнований. А ведь ему лишь 15 лет. Правда, от тройки лидеров Середа отстал значительно - у украинца 435.90, тогда как у представителя Российского олимпийского комитета (РОК) Александра Бондаря 513.85.

После квалификации Середа признался, что цели взять медали, у него нет.

"Не ожидаю от себя каких-то медалей. Ожидаю от себя хорошее выступление и все. Не могу надеяться на медали, потому что там очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте и мне еще с ними трудно бороться. Мы не ставили особого задания. Попасть в финал - было бы хорошо. И показать хорошее выступление", - отметил украинец.

Полуфинал и финал прыжков в воду пройдут завтра.

Велотрек

Сегодня состоялись два этапа квалификации в женском спринте. Здесь Украину представляли две спортсменки - Любовь Басова и Елена Старикова. Басова с двух попыток не смогла пройти в 1/16 финала. А вот Старикова выиграла оба заезда и завтра будет соревноваться за выход в четвертьфинал с олимпийской чемпионкой Токио в кейрине нидерландкой Шенн Браспенинкс.

Художественная гимнастика

Обе украинки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная пробились в финал индивидуального многоборья. Украинки в квалификации показали 9 и 10 результаты, став последними финалистками. Они набрали 95.45 и 93.10 балла соответственно. Финал соревнований состоится завтра.

Спортивная ходьба

Сегодня состоялись два старта - 50 км у мужчин и 20 км у женщины. На каждой дистанции Украину представляли по три спортсмена. У мужчин лучший результат показал Марьян Закальницкий - 25 место. Валерий Литанюк пришел 39-м, а Иван Банзерук не финишировал. У женщин лучшей среди украинок была Мария Сахарук - 19 место. Анна Шевченко пришла 27-й, а Людмила Оляновская - 43-й.

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За два дня до завершения Олимпиады Украина имеет в своем активе 14 медалей - 1 "золото", 3 "серебра" и 10 "бронз".

В медальном рейтинге Украина идет на 40-м месте, но по общему количеству медалей мы 16-е. В тройке лидеров по-прежнему Китай, США и Япония.