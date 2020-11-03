ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сегодня Рада рассмотрит законопроект о штрафах за отсутствие масок

Киев, Вторник 03 ноября 2020 09:49
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о штрафах за отсутствие масок
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Верховная рада сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит ряд законопроектов. Среди них, законопроект №3890 о штрафах за отсутствие масок у посетителей для владельцев общественных мест.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также парламентарии планируют рассмотреть законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год, об усовершенствовании доступа к админуслугам, по урегулированию дистанционной работы.

Кроме этого в Раде планируют создать временную следственную комиссию по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк.

Стоит отметить, что законопроекта об увольнении судей Конституционного суда в повестке дня нет.

Напомним, ранее в Верховной раде раскритиковали законопроект Кабинета министров о штрафах за отсутствие масок у посетителей для владельцев общественных мест.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов призвал парламент поддержать штрафы за отсутствие маски.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Министерства внутренних дел, более 90% протоколов о нарушениях карантина были отклонены судами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная Радапленарное заседание

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь