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Глава Минздрава попросил Раду поддержать штрафы за отсутствие маски

Киев , Суббота 31 октября 2020 10:15
Глава Минздрава попросил Раду поддержать штрафы за отсутствие маски
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект Кабинета министров об усилении ответственности за отсутствие маски. Соответствующий законопроект был подан еще в июле.

Об этом Степанов сказал на брифинге 31 октября.

По его словам, штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID-19", - заявил Степанов.

Он добавил, что данный законопроект в свое время был разработан Министерством юстиции, но для Минздрава он очень важен.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.

Также РБК-Украина писало, что почти вся территория Украины попала в "оранжевую" зону карантина. В "зеленой" зоне остались только две административные единицы.

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