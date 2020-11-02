ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине суды отклонили более 90% протоколов о нарушении карантина, - МВД

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 15:34
В Украине суды отклонили более 90% протоколов о нарушении карантина, - МВД
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинские суды отклонили более 90% протоколов о нарушениях карантина. В Министерстве внутренних дел считают это главной причиной несоблюдения карантинных норм.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

По его словам, ежедневно правоохранители составляют административные протоколы из-за нарушений карантина, однако ответственность несут лишь 8-10% нарушителей.

"Судебная власть не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти - и законодательная, и исполнительная, и судебная. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был", - сказал Апостол.

Он добавил, что пока не видит возможности штрафовать на месте за нарушение масочного режима. Для этого необходимы соответствующие изменения в уголовный кодекс.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать законопроект об усилении ответственности за отсутствие маски. Согласно документу нарушителей предлагают штрафовать от 170 до 225 гривен прямо на месте.

Данный законопроект комитет Рады планирует рассмотреть в среду, 4 ноября.

Как писало РБК-Украина, с начала пандемии в Киеве полиция составила более 4 тысяч протоколов за нарушение карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество штрафкарантинмаска

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь