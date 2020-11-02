В Украине суды отклонили более 90% протоколов о нарушении карантина, - МВД

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Украинские суды отклонили более 90% протоколов о нарушениях карантина. В Министерстве внутренних дел считают это главной причиной несоблюдения карантинных норм.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

По его словам, ежедневно правоохранители составляют административные протоколы из-за нарушений карантина, однако ответственность несут лишь 8-10% нарушителей.

"Судебная власть не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти - и законодательная, и исполнительная, и судебная. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был", - сказал Апостол.

Он добавил, что пока не видит возможности штрафовать на месте за нарушение масочного режима. Для этого необходимы соответствующие изменения в уголовный кодекс.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать законопроект об усилении ответственности за отсутствие маски. Согласно документу нарушителей предлагают штрафовать от 170 до 225 гривен прямо на месте.

Данный законопроект комитет Рады планирует рассмотреть в среду, 4 ноября.

Как писало РБК-Украина, с начала пандемии в Киеве полиция составила более 4 тысяч протоколов за нарушение карантина.