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Сьогодні Рада розгляне законопроект про штрафи за відсутність масок

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 09:49
Сьогодні Рада розгляне законопроект про штрафи за відсутність масок
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Верховна рада сьогодні проведе засідання, на якому розгляне ряд законопроектів. Серед них, законопроект №3890 про штрафи за відсутність масок у відвідувачів для власників громадських місць.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також парламентарі планують розглянути законопроекти про зміни до держбюджету на 2020 рік, про удосконалення доступу до адмінпослуг, щодо врегулювання дистанційної роботи.

Крім цього в Раді планують створити тимчасову слідчу комісію з розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

Варто відзначити, що законопроекту про звільнення суддів Конституційного суду в порядку денному немає.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді розкритикували законопроект Кабінету міністрів про штрафи за відсутність масок у відвідувачів для власників громадських місць.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав парламент підтримати штрафи за відсутність маски.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міністерства внутрішніх справ, понад 90% протоколів про порушення карантину були відхилені судами.

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