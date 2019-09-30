Сегодня последний день, чтобы потратить монеты мелких номиналов

Фото: монеты 1,2 и 5 копеек (пресс-служба НБУ)

Рассчитаться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек сегодня еще можно в магазинах

Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Таким образом, последним днем, когда мелкими монетами можно рассчитаться в торговых точках, будет 30 сентября.

С 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.

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Как отметили в НБУ, на решение изъять этим монеты из оборота повлияла экономическая целесообразность, поскольку монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары та услуги.

Кроме того, стоимость изготовления монет 1,2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство может экономить свыше 90 млн грн в год благодаря сокращению затрат НБУ на их изготовление. Также банки и предприятия не будут тратить деньги на инфраструктуру и инкасацию мелких монет.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.