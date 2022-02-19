Зеленский и Макрон провели переговоры: обсудили ситуацию на Донбассе
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили обострение на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.
Стороны также обсудили пути деэскалации.
"Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 15 февраля. Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.