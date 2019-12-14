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Сегодня в Киеве в районе Севастопольской площади ограничат движение

Новости » Общество     14.12.2019 - 07:45
Сегодня в Киеве в районе Севастопольской площади ограничат движение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 16:00

В Киеве в туннеле под Севастопольской площадью 14 декабря ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что ограничения будут действовать с 8:00 до 12:00 (в направлении ул. Победы) и с 13:00 до 16:00 в направлении Демеевской площади.

"В тоннеле (проезд с ул. Лобановского к б-ру Чоколовского) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение частично ограничат. Работы выполнять в выходные, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

Сегодня в Киеве в районе Севастопольской площади ограничат движениеРанее сообщалось, что в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонт.

РБК-Украина писало, что на эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении станции метро "Выдубичи", с 21:00 14 декабря до 07:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана.

Кроме того, в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда, из-за ремонта дороги

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Новости Украины Киевограничение движения
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