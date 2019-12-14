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Сьогодні в Києві в районі Севастопольської площі обмежать рух

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 07:45
Сьогодні в Києві в районі Севастопольської площі обмежать рух
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть з 16:00

У Києві у тунелі під Севастопольською площею 14 грудня обмежать рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що обмеження будуть діяти із 8:00 до 12:00 (у напрямку просп. Перемоги) та із 13:00 до 16:00 у напрямку Деміївської площі.

"У тунелі (проїзд із просп. Лобановського до б-ру Чоколівського) проведуть поточні ремонтні роботи. Під час робіт рух частково обмежать. Роботи виконуватимуть у вихідні, щоб менше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Києві в районі Севастопольської площі обмежать рухРаніше повідомлялося, що у Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонт.

РБК-Україна писало, що на естакаді Південного мосту у Києві обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти із 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня - у напрямку станції метро "Видубичі", із 21:00 14 грудня до 07:00 15 грудня - у напрямку проспекту Бажана.

Крім того, у Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду, через ремонт дороги

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