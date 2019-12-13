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В Киеве ограничили движение на Богдана Хмельницкого

Новости » Общество     13.12.2019 - 12:05
В Киеве ограничили движение на Богдана Хмельницкого
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение будет ограничено до 27 декабря

В Киеве ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Отмечается, что ограничения движения будут действовать до 27 декабря. Движение частично ограничено на время ремонтных работ.

"На ул. Богдана Хмельницкого начали текущий ремонт покрытия из брусчатки. Дорожники Шевченковского района работают в квартале между ул. Пирогова и ул. Коцюбинского", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничили движение на Богдана Хмельницкого

Ранее сообщалось, что на эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении станции метро "Выдубичи", с 21:00 14 декабря до 07:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда, из-за ремонта дороги.

Кроме того, в центре Киева в субботу, 21 декабря, ограничат движение в связи с проведением новогоднего парада. Движение автотранспорта будет запрещено по улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19) с 13:30 до 16:00.

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