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В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

Новости » Общество     11.12.2019 - 18:39
В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта
Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать с 13 по 15 декабря

На эстакаде Южного моста в Киеве ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что ограничения будут действовать с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря - в направлении станции метро "Выдубичи", с 21:00 14 декабря до 07:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана.

"На состояние старых деформационных швов на эстакаде Южного моста поступают жалобы, поэтому будет проведен быстрый текущий ремонт этих конструкций", - говорится в сообщении.

Работы проведут в выходные, и большую часть - ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.

В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспортаРанее сообщалось, что в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда, из-за ремонта дороги.

РБК-Украина писало, что в Киеве завтра, 12 декабря, возможны изменения в работе метрополитена в связи с футбольным матчем.

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