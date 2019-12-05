ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве ограничат движение на Северном мосту

Новости » Общество     05.12.2019 - 17:53
В Киеве ограничат движение на Северном мосту
Фото: Северный мост (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать 6 декабря с 9:00 до 17:00

В Киеве в пятницу, 6 декабря, частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевавтодора" в Facebook.

Как сообщается, ограничение будет действовать с 09:00 до 17:00.

"Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняются поэтапно, минимизируя ограничения движения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что работы будут проводиться в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение на Северном мостуНапомним, с начала декабря В Киеве разрешено движение автотранспорта по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.

Кроме того, в Киеве ограничили движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Добавим, что во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020.

В Киеве пытались похитить помощницу нардепа В Киеве руководители страховой присвоили сбережения вкладчиков
Новости Украины ограничение движенияКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь