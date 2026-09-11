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Сеансы во время тревог? Как изменил правила кинотеатр "Жовтень" в Киеве

16:46 11.09.2026 Пт
3 мин
Что делать с билетами, если показ "сорвался"?
aimg Ирина Костенко
Сеансы во время тревог? Как изменил правила кинотеатр "Жовтень" в Киеве Столичный кинотеатр "Жовтень" работает по-новому (фото: facebook.com/zhovten)
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Кинотеатр "Жовтень" в Киеве определился, будет ли работать во время воздушных тревог, и предупредил зрителей о важных изменениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы кинотеатра в Facebook.

Как действовать зрителям во время "желтой" тревоги

Украинцам рассказали, что во время воздушных тревог с "желтым" уровнем угрозы, кинотеатр "Жовтень" будет продолжать показы.

"В то же время каждый зритель сможет самостоятельно решить, хочет ли оставаться на сеансе", - подчеркнули в пресс-службе заведения.

Тем из граждан, которые решат покинуть зал во время воздушной тревоги, советуют обратиться к администратору кинотеатра.

"Мы предоставим промокод, по которому вы сможете досмотреть фильм позже", - объяснили зрителям.

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Что будет с сеансом во время "красной" тревоги

Во время объявления в Киеве воздушной тревоги с "красным" уровнем опасности, кинотеатр будет прекращать работу.

"Если "красный" уровень продлится более 20 минут, сеанс будет полностью отменен", - сообщили зрителям.

В кинотеатре отметили также, что в таком случае:

  • электронные билеты - будут автоматически возвращены в виде промокодов (на электронную почту, указанную при их покупке);
  • бумажные билеты - можно будет переоформить на кассе.

Сеансы во время тревог? Как изменил правила кинотеатр &quot;Жовтень&quot; в КиевеКинотеатр "Жовтень" решил, как работает во время воздушных тревог (инфографика: facebook.com/zhovten)

Изменилось ли расписание работы кинотеатра

Несколько позже в пресс-службе кинотеатра "Жовтень" сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией с безопасностью, было принято решение "временно изменить режим работы кинотеатра".

Согласно новому расписанию (начиная с 11 сентября):

  • заведение - начинает работать с 11:30;
  • первые сеансы - начинаются в 12:00;
  • кафе - начинает работать с 12:00 (хотя в понедельник, 14 сентября, в кафе будет выходной).

"Благодарим за понимание! Берегите себя и до встречи в "Жовтне", - добавили в пресс-службе.

Сеансы во время тревог? Как изменил правила кинотеатр &quot;Жовтень&quot; в КиевеВ расписании кинотеатра ввели временные изменения (инфографика: facebook.com/zhovten)

Как доехать до кинотеатра во время "желтой" тревоги

Кинотеатр "Жовтень" расположен в Киеве на Подоле (по адресу: ул. Константиновская, 26).

Следовательно, ближайшая к нему станция метро - "Контрактовая площадь" (от нее можно быстро дойти пешком).

Жителям и гостям Киева напомнили, что во время "желтой" воздушной тревоги в городе работает Сырецко-Печерская (или же "зеленая") линия метрополитена.

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"Если вы планируете добраться до "Жовтня" с левого берега... сможете пересесть со станции "Дворец спорта" на станцию "Украинских Героев" и доехать до "Контрактовой площади", - объяснили зрителям в пресс-службе.

Кроме того, доехать во время воздушной тревоги на правый берег можно с помощью автобуса 1М, курсирующего от станции метро "Лесная" до станции метро "Дворец Спорта".

Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в Киеве, учитывая регулярные воздушные тревоги.

Кроме того, мы объясняли, в каких столичных театрах решили не останавливать представления во время "желтой" тревоги.

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