ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Сделанное явно под принуждением": Британия отреагировала на интервью Протасевича

Новина українською →
Великобритания, Пятница 04 июня 2021 15:47
"Сделанное явно под принуждением": Британия отреагировала на интервью Протасевича Фото: Британия отреагировала на вчерашнее интервью Протасевича (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Андрей Василюк

Первый министр правительства Великобритании Доминик Рааб отреагировал на обнародованное 3 июня интервью задержанного в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Он считает, что оно сделано явно под принуждением.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Тревожное интервью господина Протасевича вчера вечером было явно под принуждением и под стражей. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Лица, участвующие в съемках, принуждении и постановке интервью, должны понести ответственность", - написал Рааб.

Напомним, арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в последнем интервью заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов.

Первое видео допроса Протасевича белорусские телеканалы опубликовали на следующий день после его задержания 24 мая. На видео Протасевич заявил, что с ним все в порядке и он дает силовикам показания.

Впоследствии телеканал ОНТ опубликовал отрывок допроса Протасевича, где он рассказал новые подробности своего задержания.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Романа Протасевича вынудили к показаниям, которые он дал в "интервью" белорусскому телеканалу. Она считает, что к нему применяли пытки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Беларусь
NEWS
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары