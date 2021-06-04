"Зроблене явно під примусом": Британія відреагувала на інтерв'ю Протасевича

Перший міністр уряду Великої Британії Домінік Рааб відреагував на оприлюднене 3 червня інтерв'ю затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича . Він вважає, що воно зроблене явно під примусом.

Про це він написав у своєму Twitter .

"Тривожне інтерв'ю пана Протасевича вчора ввечері було явно під примусом і під вартою. Переслідування тих, хто захищає права людини та свободу ЗМІ в Білорусі, має припинитися. Особи, які беруть участь у зйомках, примусі та постановці інтерв’ю, повинні понести відповідальність", - написав Рааб.

Нагадаємо, заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич в останньому інтерв'ю заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів.

Перше відео допиту Протасевича білоруські телеканали опублікували на наступний день після його затримання 24 травня. На відео Протасевич заявив, що з ним все в порядку і він дає силовикам свідчення.

Згодом телеканал ОНТ опублікував уривок допиту Протасевича, де він розповів нові подробиці свого затримання.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Романа Протасевича змусили до свідчень, які він надав в "інтерв'ю" білоруському телеканалу. Вона вважає, що до нього застосовували тортури.