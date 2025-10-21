СБУ знищила російські літаки, які перехоплювали українські дрони

Ворожі цілі було знищено на тимчасово окупованих територіях спецпризначенцями Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"Цього разу наші спеціалісти "відмінусували" два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів", - йдеться у дописі.

СБУ наголосила, що таким чином відбувається "розчищення шляхів" для українських далекобійних дронів, які завдаватимуть ударів в російському тилу.