Стратегічний газовий об’єкт РФ в Оренбурзі під ударом дронів: подробиці інциденту

У ніч на 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, спричинивши загоряння цеху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Оренбурзької області Росії Євгенія Солнцева в соцмережах.

"Безпілотники ЗСУ здійснили спробу атаки ще одного промислового об'єкта регіону. Частково постраждала інфраструктура газового заводу", - написав російський губернатор.

За словами високопосадовця, наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків інциденту, уточнення масштабу пошкоджень і оцінка впливу на виробничий процес заводу.

Станом на ранок 19 жовтня відомо, що постраждалих серед персоналу немає, проте оперативна ситуація залишається напруженою.

Оренбурзький газопереробний завод являється одним із найбільших стратегічних об’єктів російської газової інфраструктури.

Завод спеціалізується на промисловій підготовці та переробці природного газу.

Основні продукти:

очищений природний газ;

стабільний газовий конденсат;

сірка;

зріджені вуглеводневі гази (пропан, бутан - LPG);

етан.

Крім того, на базі підприємства працює гелієве виробництво, що забезпечує частину потреб Росії у цьому стратегічному ресурсі.

Проектна потужність заводу становить до 45 мільярдів кубометрів газу на рік, а первинні поставки здійснюються з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища - одного з найбільших у Європі.

Крім того, завод інтегрований у міжнародний проект KazRosGaz (Росія + Казахстан), який переробляє газ із казахстанського родовища Карачаганак.

Варто зазначити, що на роботу підприємства значно впливають санкції ЄС, зокрема у частині експорту LPG (пропану та бутану), що ускладнює поставки на міжнародні ринки. Атака безпілотників на такий стратегічний об’єкт підкреслює його критичне значення для енергетичної інфраструктури регіону та країни загалом.