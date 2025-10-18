Дрони атакували Ульяновську область РФ: горіла підстанція, частина регіону без світла
Дрони сьогодні вночі, 18 жовтня, атакували Ульяновську область РФ. Повідомляється, що під ударом була підстанція "Вешкайма".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
"Росія втратила підстанцію “Вешкайма” (500 кВ) в Ульяновській області – один з ключових елементів своєї енергосистеми", - зазначили у ЦПД.
Повідомляється, що цей об’єкт забезпечував з’єднання між кількома областями, й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії.
За даними місцевої влади, підстанцію атакували чотири ударних безпілотники. В результаті сталося два вибухи та пожежа. Населений пункт, як писали місцеві пабліки, залишився без світла. На ранок подачу електроенергії нібито відновили.
Удари по оборонній промисловості РФ
Раніше повідомлялось, що Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.
За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.
Часті удари по енергетиці призвели до дефіциту бензину і змусили Росію почати імпорт палива з Білорусі. Одночасно відбиття атак стало для України елементом стратегії стримування - зробити удари по Росії настільки болючими, щоб Кремль задумався про припинення атак.
Удари по НПЗ та енергетиці спричинили всередині країни-агресорки паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Російський диктатор прокоментував удари як спробу Києва показати "західним покровителям" хоч якісь успіхи, але пообіцяв, що це не допоможе Україні.