Дрони атакували Ульяновську область РФ: горіла підстанція, частина регіону без світла

Дрони сьогодні вночі, 18 жовтня, атакували Ульяновську область РФ. Повідомляється, що під ударом була підстанція "Вешкайма".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

За даними місцевої влади, підстанцію атакували чотири ударних безпілотники. В результаті сталося два вибухи та пожежа. Населений пункт, як писали місцеві пабліки, залишився без світла. На ранок подачу електроенергії нібито відновили.

Повідомляється, що цей об’єкт забезпечував з’єднання між кількома областями, й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії.

"Росія втратила підстанцію “Вешкайма” (500 кВ) в Ульяновській області – один з ключових елементів своєї енергосистеми", - зазначили у ЦПД.

Удари по оборонній промисловості РФ

Раніше повідомлялось, що Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.

За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Часті удари по енергетиці призвели до дефіциту бензину і змусили Росію почати імпорт палива з Білорусі. Одночасно відбиття атак стало для України елементом стратегії стримування - зробити удари по Росії настільки болючими, щоб Кремль задумався про припинення атак.

Удари по НПЗ та енергетиці спричинили всередині країни-агресорки паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Російський диктатор прокоментував удари як спробу Києва показати "західним покровителям" хоч якісь успіхи, але пообіцяв, що це не допоможе Україні.