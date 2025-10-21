Невідомі дрони атакували Ростовську область, пошкоджено будинки та автомобілі

Невідомі дрони атакують Ростовську область (РФ). У Батайську та Ростові-на-Дону уламки збитих безпілотників пошкодили житлові будинки й автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки та губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

За словами місцевих жителів, у місті прогриміли близько десятка потужних вибухів, після чого в одному з районів у небі було видно задимлення.

Уламки одного з дронів упали поруч із житловим будинком, пошкоджено кілька торгових павільйонів і автомобілів, повідомляє Telegram-канал SHOT.

За даними Міноборони РФ, над регіоном за останню годину збили 10 безпілотників.

Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, у Батайську в багатоквартирному будинку на Західному шосе частково зруйновано стіну висотного будинку на верхніх його поверхах.

"Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. З будинку виведені 20 осіб, зараз вирішується питання про можливість їх тимчасового розміщення", - написав він.

Також Слюсар повідомив про падіння уламків БпЛА на подвір'я багатоквартирних будинків по вулиці Жовтнева. У будинках пошкоджено скло, але люди не постраждали.

Очевидці також поділилися кадрами руйнувань після атаки дронів.

Осколки одного зі знищених безпілотників пошкодили житлову багатоповерхівку в Батайську.

За словами місцевих жителів, пошкоджено обшивку будівлі, вибито десятки шибок на верхніх поверхах, є віконні рами, що випали.

Фото: Telegram-канал SHOT (https://t.me/shot_shot/88116)

У Ростові пошкоджено будинки

Серія вибухів прогриміла також у Ростові-на-Дону, після чого очевидці повідомили про стовп диму на сході міста.

У місті через падіння БпЛА на два приватні будинки в Пролетарському районі отримав осколкові поранення житель.

"Бригада швидкої, яка прибула на місце, доправляє його до лікарні. На місці також надано медичну допомогу неповнолітньому", - повідомив губернатор Слюсар.

Також у хуторі Недвигівка М'ясниківського району через падіння дрона пошкоджено лінію електропередачі. Хутір знеструмлено, туди виїхали чергові служби.

Крім того, про звуки прольоту БпЛА і вибухи повідомляють жителі Міллеровського і Неклиновського районів. Попередньо, було збито ще кілька дронів.