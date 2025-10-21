Невідомі дрони атакували Ростовську область, пошкоджено будинки та автомобілі
Невідомі дрони атакують Ростовську область (РФ). У Батайську та Ростові-на-Дону уламки збитих безпілотників пошкодили житлові будинки й автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки та губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.
За словами місцевих жителів, у місті прогриміли близько десятка потужних вибухів, після чого в одному з районів у небі було видно задимлення.
Уламки одного з дронів упали поруч із житловим будинком, пошкоджено кілька торгових павільйонів і автомобілів, повідомляє Telegram-канал SHOT.
За даними Міноборони РФ, над регіоном за останню годину збили 10 безпілотників.
Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, у Батайську в багатоквартирному будинку на Західному шосе частково зруйновано стіну висотного будинку на верхніх його поверхах.
"Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. З будинку виведені 20 осіб, зараз вирішується питання про можливість їх тимчасового розміщення", - написав він.
Також Слюсар повідомив про падіння уламків БпЛА на подвір'я багатоквартирних будинків по вулиці Жовтнева. У будинках пошкоджено скло, але люди не постраждали.
Очевидці також поділилися кадрами руйнувань після атаки дронів.
Осколки одного зі знищених безпілотників пошкодили житлову багатоповерхівку в Батайську.
За словами місцевих жителів, пошкоджено обшивку будівлі, вибито десятки шибок на верхніх поверхах, є віконні рами, що випали.
Фото: Telegram-канал SHOT (https://t.me/shot_shot/88116)
У Ростові пошкоджено будинки
Серія вибухів прогриміла також у Ростові-на-Дону, після чого очевидці повідомили про стовп диму на сході міста.
У місті через падіння БпЛА на два приватні будинки в Пролетарському районі отримав осколкові поранення житель.
"Бригада швидкої, яка прибула на місце, доправляє його до лікарні. На місці також надано медичну допомогу неповнолітньому", - повідомив губернатор Слюсар.
Також у хуторі Недвигівка М'ясниківського району через падіння дрона пошкоджено лінію електропередачі. Хутір знеструмлено, туди виїхали чергові служби.
Крім того, про звуки прольоту БпЛА і вибухи повідомляють жителі Міллеровського і Неклиновського районів. Попередньо, було збито ще кілька дронів.
Дронові удари по Росії
Невідомі дрони регулярно атакують територію Росії. Під удари потрапляють нафтопереробні заводи, об'єкти військової промисловості, залізнична та інша критична інфраструктура.
Так, у ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзькій області. На території підприємства виникла масштабна пожежа, було зупинено прийом сирого газу з родовища Карачаганак.
У понеділок, 20 жовтня, на території заводу в Оренбурзі знову виникла пожежа.
А в ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Ульяновську область і вивели з ладу підстанцію "Вешкайма" потужністю 500 кВ.