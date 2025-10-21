СБУ уничтожила российские самолеты, которые перехватывали украинские дроны

Служба безопасности Украины уничтожила российские легкомоторные самолеты, которые страна-агрессор использовала для сбивания украинских дальнобойных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.
Вражеские цели были уничтожены на временно оккупированных территориях спецназовцами Центра специальных операций "А" СБУ.
"На этот раз наши специалисты "отминусовали" два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов", - говорится в публикации.
СБУ отметила, что таким образом происходит "расчистка путей" для украинских дальнобойных дронов, которые будут наносить удары в российском тылу.
Напомним, беспилотники постоянно атакуют территорию страны-агрессора. Под ударами оказываются нефтеперерабатывающие заводы, объекты военной промышленности, железнодорожная и другая критическая инфраструктура.
В частности, неизвестные дроны в ночь на вторник, 21 октября, атаковали Ростовскую область. В Батайске и Ростове-на-Дону обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и автомобили. Местные жители сообщили об около десятке мощных взрывов.
Ранее в ночь на 19 октября дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбургской области. На территории предприятия возник масштабный пожар, в результате обстрела был остановлен прием сырого газа с месторождения Карачаганак. В понедельник, 20 октября, на заводе в Оренбурге снова возник пожар.
Кроме того, в ночь на 18 октября дроны-камикадзе атаковали Ульяновскую область и вывели из строя подстанцию "Вешкайма" мощностью 500 кВ.