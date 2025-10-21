СБУ уничтожила российские самолеты, которые перехватывали украинские дроны

Дроновые удары по РФ

Напомним, беспилотники постоянно атакуют территорию страны-агрессора. Под ударами оказываются нефтеперерабатывающие заводы, объекты военной промышленности, железнодорожная и другая критическая инфраструктура.

В частности, неизвестные дроны в ночь на вторник, 21 октября, атаковали Ростовскую область. В Батайске и Ростове-на-Дону обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома и автомобили. Местные жители сообщили об около десятке мощных взрывов.

Ранее в ночь на 19 октября дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбургской области. На территории предприятия возник масштабный пожар, в результате обстрела был остановлен прием сырого газа с месторождения Карачаганак. В понедельник, 20 октября, на заводе в Оренбурге снова возник пожар.

Кроме того, в ночь на 18 октября дроны-камикадзе атаковали Ульяновскую область и вывели из строя подстанцию "Вешкайма" мощностью 500 кВ.