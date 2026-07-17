СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе, он бомбил Украину
Силы безопасности Украины уничтожили очередной стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе. Самолет применялся для ракетных ударов по украинским городам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Что известно об ударе по Энгельсу
"В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы – около 800 километров", - говорится в заявлении главы государства.
По словам Зеленского, украинские войска действуют справедливо и продолжают активно защищать государство.
Другие удары Сил обороны
В тот же день Силы обороны Украины нанесли удары и по другим объектам:
- предприятиях нефтяной отрасли в России;
- определенных целях на временно оккупированной территории Украины.
В СБУ добавили, что самолет получил критические повреждения - у него полностью отказало хвостовую часть.
"Каждый ликвидированный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасены жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага", – говорится в заявлении.
Как действуют дальнобойные санкции Украины
Атаки на объекты России и оккупированных территорий продолжаются на фоне активизации украинских дальнобойных операций.
Ночью против 17 июля дроны снова атаковали оккупированный Крым .
В Керчи разгорелся пожар на территории железнодорожной станции, взрывы также раздавались в Симферополе, Феодосии и Евпатории.
Между тем, в тот же день стало известно об итогах операции "МоЛоЧКа" против теневого флота России . За 12 суток операции украинские морские дроны поразили 159 судов, из которых 12 - только за последние сутки.