СБУ затримала ворожих інформаторок на Донеччині: ким вони працювали (фото)

СБУ затримала двох жінок на Донеччині, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби. Одна агентка працювала продавчинею у магазині, інша - на комунальному підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ) .

Деталі справи

За даними слідства, дві жительки Донецької області передавали ворогу важливу інформацію для нанесення ракетних і бомбових ударів.

У Слов’янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня місцевого магазину. Вона потрапила в поле зору окупантів через проросійські коментарі в Telegram. Щоб зібрати потрібні дані, жінка ходила містом і розпитувала відвідувачів магазину про розташування українських військових.

Фото: СБУ затримала російських інформаторок на Донеччині (t.me/SBUkr)

Іншу інформаторку - 45-річну працівницю комунального підприємства з селища Красноторка затримали за підозрою у співпраці з російським агентом. За вказівками знайомого з окупованої території Донецької області вона збирала дані про блокпости та рух бронетехніки ЗСУ у напрямку передової.

Фото: СБУ затримала російських інформаторок на Донеччині (t.me/SBUkr)

Що загрожує фігуранткам

Обох жінок затримали вдома. Під час обшуків СБУ вилучила їхні телефони з доказами співпраці з ворогом. Їм оголошено про підозру за статтею про передачу військової інформації в умовах воєнного стану. Зараз інформаторки під вартою, і їм загрожує до восьми років позбавлення волі.