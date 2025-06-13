СБУ повідомила про підозру російському реперу Тіматі

Російського співака-пропагандиста Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі, звинуватили у злочинах проти України. СБУ заочно повідомила йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Артиста звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.

За даними слідства, Тіматі не лише відкрито підтримував агресивну політику Кремля, а й активно брав участь у публічних заходах на підтримку російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він був його довіреною особою під час президентських виборів у 2012, 2018 та 2024 роках, а також з'являвся на інавгураціях.

Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

"Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму", - йдеться у повідомленні.

Наразі артисту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).