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Коригував обстріли Києва. СБУ затримала "на гарячому" зрадника

Понеділок 09 червня 2025 10:33
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Коригував обстріли Києва. СБУ затримала "на гарячому" зрадника Фото: СБУ затримала "на гарячому" зрадника, який коригував обстріли Києва (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) затримала 41-річного зрадника, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) та мобільних вогневих груп Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Як пише СБУ, згідно з наявною інформацією, ворог планував спочатку знищити українську ППО, а потім "безперешкодно" обстрілювати цивільну інфраструктуру міста.

Зрадником виявився 41-річний комірник місцевого підприємства. Росіяни завербували його через "ВКонтакте".

За вказівками росіян колаборант виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем ППО, які захищали небо. У разі виявлення підрозділів агент звітував куратору про виявлені "цілі".

Коригував обстріли Києва. СБУ затримала &quot;на гарячому&quot; зрадника

Фото: СБУ затримала "на гарячому" зрадника, який коригував обстріли Києва (t.me/SBUkr)

Зловмисника було викрито ще на початковому етапі його розвідувальної активності під час шпигування поблизу пункту базування українських захисників.

"На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Також під час документування злочинів фігуранта СБУ провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони", - додає СБУ.

Втрати Росії у війні

Зраднику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Дніпропетровській області було викрито двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки ворога по території регіону, у тому ж числі й Дніпру.

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Служба безпеки України Київ
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