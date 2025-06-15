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Збирав розвіддані для ударів по аеродромах ЗСУ: СБУ викрила ворожого агента

Неділя 15 червня 2025 11:13
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Збирав розвіддані для ударів по аеродромах ЗСУ: СБУ викрила ворожого агента Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по аеродромах ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ на заході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії ракетно-дронових ударів російських окупантів по військовій інфраструктурі в західних регіонах країни.

За результатами спецоперації на Рівненщині було затримано 24-річного місцевого мешканця, який працював на російські спецслужби.

Чоловік збирав координати оперативних аеродромів та логістичних складів Збройних сил України, які ворог планував знищити.

Збирав розвіддані для ударів по аеродромах ЗСУ: СБУ викрила ворожого агентаФото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по аеродромах ЗСУ (t.me/SBUkr)

Агента завербував кадровий співробітник ФСБ Ілля Кудрявцев через Telegram-канали, де чоловік шукав "легких грошей". Для виконання завдань він встановив у своєму авто приховану камеру та фіксував на відео військові об’єкти.

Співробітники СБУ затримали зрадника "на гарячому" під час збору розвідувальних даних біля одного з військових об’єктів. Під час обшуків вилучили телефон, приховану камеру та інші докази його роботи на ворога.

Що загрожує

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею державної зради, яка передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник наразі перебуває під вартою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала нещодавно "крота" ФСБ, який планував викрасти нові розробки Збройних сил України (ЗСУ).

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