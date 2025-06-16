СБУ задержала вражеских информаторов в Донецкой области: кем они работали (фото)

СБУ задержала двух женщин в Донецкой области, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. Одна агентка работала продавщицей в магазине, другая - на коммунальном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ) .

Детали дела

По данным следствия, две жительницы Донецкой области передавали врагу важную информацию для нанесения ракетных и бомбовых ударов.

В Славянске пособницей врага оказалась 44-летняя продавщица местного магазина. Она попала в поле зрения оккупантов из-за пророссийских комментариев в Telegram. Чтобы собрать нужные данные, женщина ходила по городу и расспрашивала посетителей магазина о расположении украинских военных.

Фото: СБУ задержала российских информаторов в Донецкой области (t.me/SBUkr)

Другую информаторку - 45-летнюю работницу коммунального предприятия из поселка Красноторка задержали по подозрению в сотрудничестве с российским агентом. По указаниям знакомого с оккупированной территории Донецкой области она собирала данные о блокпостах и движении бронетехники ВСУ в направлении передовой.

Фото: СБУ задержала российских информаторов в Донецкой области (t.me/SBUkr)

Что грозит фигуранткам

Обеих женщин задержали дома. Во время обысков СБУ изъяла их телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Им объявлено о подозрении по статье о передаче военной информации в условиях военного положения. Сейчас информаторки под стражей, и им грозит до восьми лет лишения свободы.