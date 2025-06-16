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СБУ задержала вражеских информаторов в Донецкой области: кем они работали (фото)

Донецк, Понедельник 16 июня 2025 10:05
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СБУ задержала вражеских информаторов в Донецкой области: кем они работали (фото) Фото: СБУ задержала вражеских информаторов в Донецкой области (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

СБУ задержала двух женщин в Донецкой области, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. Одна агентка работала продавщицей в магазине, другая - на коммунальном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

По данным следствия, две жительницы Донецкой области передавали врагу важную информацию для нанесения ракетных и бомбовых ударов.

В Славянске пособницей врага оказалась 44-летняя продавщица местного магазина. Она попала в поле зрения оккупантов из-за пророссийских комментариев в Telegram. Чтобы собрать нужные данные, женщина ходила по городу и расспрашивала посетителей магазина о расположении украинских военных.

СБУ задержала вражеских информаторов в Донецкой области: кем они работали (фото)

Фото: СБУ задержала российских информаторов в Донецкой области (t.me/SBUkr)

Другую информаторку - 45-летнюю работницу коммунального предприятия из поселка Красноторка задержали по подозрению в сотрудничестве с российским агентом. По указаниям знакомого с оккупированной территории Донецкой области она собирала данные о блокпостах и движении бронетехники ВСУ в направлении передовой.

СБУ задержала вражеских информаторов в Донецкой области: кем они работали (фото)

Фото: СБУ задержала российских информаторов в Донецкой области (t.me/SBUkr)

Что грозит фигуранткам

Обеих женщин задержали дома. Во время обысков СБУ изъяла их телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Им объявлено о подозрении по статье о передаче военной информации в условиях военного положения. Сейчас информаторки под стражей, и им грозит до восьми лет лишения свободы.

Другие дела СБУ

Недавно российского певца-пропагандиста Тимура Юнусова, более известного как Тимати, обвинили в преступлениях против Украины. СБУ заочно сообщила ему о подозрении.

Также украинские спецслужбы разоблачили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ на западе Украины.

Кроме того, СБУ задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.

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Служба безопасности Украины
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