СБУ затримала високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ

У Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ викрили схему ухилення від мобілізації. Затримано високопосадовця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними слідства, посадовець оформлював знайомих до свого підрозділу, однак ті фактично не з’являлися на службу і не виконували жодних обов’язків.
Зокрема, серед його клієнтів був чоловік призовного віку, який ухилялися від мобілізації.
"Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в СБУ, зарплатні картки "робітників" увесь цей час перебували у підозрюваного, який знімав звідти гроші. Так, з травня 2022 року фігурант у такий спосіб привласнив близько 2,6 млн гривень.
Під час обшуків у нього вилучили готівку та документацію з доказами протиправної діяльності.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).
Чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Крім того, підозру оголошено двом його "клієнтам". Їм інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. За це передбачено до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше в Україні викрили масштабні схеми уникнення мобілізації у восьми регіонах. До справи залучені посадовці військкоматів, медики та організатори незаконного перетину кордону.
Перед тим правоохоронці спіймали на корупції все керівництво районної ВЛК в Одеській області.
Також у Тернопільській області затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. Його звинувачують у вимаганні хабаря за "потрібний" діагноз.