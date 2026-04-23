СБУ задержала агента Кремля, который наводил авиабомбы на Краматорск

10:56 23.04.2026 Чт
2 мин
Что известно о задержанном агенте ГРУ?
aimg Елена Чупровская
СБУ задержала агента Кремля, который наводил авиабомбы на Краматорск Фото: в Донецкой области задержали корректировщика ГРУ (facebook com SecurSerUkraine)

В Донецкой области контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который собирал координаты для авиаударов по Краматорску и Дружковке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Читайте также: Глава Нацполиции озвучил количество оружия на руках украинцев

Злоумышленник наводил на позиции украинских военных тяжелые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Как его завербовали

Агент - местный безработный. В поле зрения ГРУ он попал, когда искал "легкие заработки" в тематических Телеграмм-каналах, которыми руководят российские спецслужбы.

После дистанционной вербовки и инструктажа мужчина обходил прифронтовые общины - искал, фотографировал и обозначал на Google-картах позиции защитников Донетчины.

Собранные данные хранил на смартфоне, а свои вылазки координировал с куратором из России через мессенджер.

Что планировал враг

По агентурным данным шпиона, россияне готовились ударить по:

  • запасным командным пунктам;
  • укрепрайонам;
  • логистическим складам с оружием и боеприпасами.

Для этого планировали использовать сверхтяжелые бомбы - ФАБ-500 или даже ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции.

Во время обыска изъяли телефон с доказательствами сбора агентурных данных и перепиской с российским куратором.

Следователи сообщили агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала еще одного агента врага - женщину, завербованную в офисе Медведчука. Она готовила удары по объектам критической инфраструктуры и собирала разведданные о движении украинских войск.

Как сообщало РБК-Украина, в Хмельницкой области контрразведка также задержала агента ГРУ, который готовил теракт. Он собирал информацию об охране железнодорожных объектов и намеревался взорвать железнодорожное полотно.

