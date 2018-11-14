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СБУ запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года

Новости » Общество    14.11.2018 - 13:37
СБУ запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года
Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

MISP платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО

Служба безопасности Украины (СБУ) подписала с Днепровским городским советом меморандум, который усиливает защиту информационно-телекоммуникационных систем органов местного самоуправления. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, СБУ внедрила платформу MISP-UA в связи с запланированными в 2019 году выборами президента Украины и народных депутатов Верховной Рады Украины, во время которых ожидаются кибератаки со стороны РФ. Также киберохрана СБУ подчеркивает, что технология будет способствовать эффективному реагированию на кибернетические атаки, прежде всего высокой степени сложности.

"В рамках подписанного с Днепровским городским советом меморандума по использованию платформы MISP-UA специалистами СБУ обеспечен обмен технологической информацией об имеющихся и потенциальных киберугрозах в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Платформу с открытым программным кодом MISP (Malware Information Sharing Platform) создали сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ. Она обеспечивает сбор и обработку информации об инцидентах кибербезопасности.

MISP платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.

Напомним, секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая ранее заявляла, что в Центризбиркоме создадут подразделение по кибербезопасности.

Также глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что во время выборов в Украине не исключены как кибератаки, так и гибридные атаки на Центральную избирательную комиссию.

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