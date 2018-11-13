В ЦИК создадут подразделение по кибербезопасности

Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

Для поиска в подразделение высококвалифицированных специалистов будут проведены конкурсы

В Центризбиркоме создадут подразделение по кибербезопасности. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что для поиска в подразделение высококвалифицированных специалистов будут проведены конкурсы.

"Действительно, в наших планах будет создать отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами кибербезопасности. Непосредственно ищем туда высококвалифицированных специалистов. Приглашаем их на конкурсы, которые будут. Поэтому просим увеличить количество IT-специалистов для того, чтобы на следующий год мы могли обеспечить кибербезопасность", - заявила Бернацкая.

Секретарь ЦИК отметила, что сейчас в комиссии проводят стресс-тесты для того, что предупредить сложные ситуации во время избирательного процесса.

"Мы рассматриваем кибербезопасность в таком широком виде, начиная от физической безопасности серверов. На сегодняшний день проводятся тренинги, мы стараемся делать стресс-тесты, чтобы никто не мог попасть в это помещение; что мы будем делать, если будут какие-то DDoS-атаки происходить, и какой будет реакция", - добавила она.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что во время выборов в Украине не исключены как кибератаки, так и гибридные атаки на Центральную избирательную комиссию.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами.