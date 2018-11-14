СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року

Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

MISP платформа широко використовується у всьому світі, а також відповідає міжнародним стандартам ЄС і НАТО

Служба безпеки України (СБУ) підписала з Дніпровською міською радою меморандум, який підсилює захист інформаційно-телекомунікаційних систем органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, СБУ впровадила платформу MISP-UA у зв'язку із запланованими у 2019 році виборами президента України та народних депутатів Верховної Ради України, під час яких очікуються кібератаки з боку РФ. Також кіберохорана СБУ підкреслює, що технологія буде сприяти ефективному реагуванню на кібернетичні атаки, передусім високого ступеня складності.

"В рамках підписаного з Дніпровською міською радою меморандуму по використанню платформи MISP-UA фахівцями СБУ забезпечений обмін технологічною інформацією про наявних і потенційних кіберзагрозах в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

Платформу з відкритим програмним кодом MISP (Malware Information Sharing Platform) створили співробітники Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ. Вона забезпечує збір і обробку інформації про інциденти кібербезпеки.

MISP платформа широко використовується у всьому світі, а також відповідає міжнародним стандартам ЄС і НАТО і застосовується основними міжнародними суб'єктами у сфері кібербезпеки FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.

Нагадаємо, секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька раніше заявляла, що в Центрвиборчкомі створять підрозділ з кібербезпеки.

Також глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що під час виборів в Україні не виключені як кібератаки, так і гібридні атаки на Центральну виборчу комісію.