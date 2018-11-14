ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 13:37
СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року
Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

MISP платформа широко використовується у всьому світі, а також відповідає міжнародним стандартам ЄС і НАТО

Служба безпеки України (СБУ) підписала з Дніпровською міською радою меморандум, який підсилює захист інформаційно-телекомунікаційних систем органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, СБУ впровадила платформу MISP-UA у зв'язку із запланованими у 2019 році виборами президента України та народних депутатів Верховної Ради України, під час яких очікуються кібератаки з боку РФ. Також кіберохорана СБУ підкреслює, що технологія буде сприяти ефективному реагуванню на кібернетичні атаки, передусім високого ступеня складності.

"В рамках підписаного з Дніпровською міською радою меморандуму по використанню платформи MISP-UA фахівцями СБУ забезпечений обмін технологічною інформацією про наявних і потенційних кіберзагрозах в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

Платформу з відкритим програмним кодом MISP (Malware Information Sharing Platform) створили співробітники Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ. Вона забезпечує збір і обробку інформації про інциденти кібербезпеки.

MISP платформа широко використовується у всьому світі, а також відповідає міжнародним стандартам ЄС і НАТО і застосовується основними міжнародними суб'єктами у сфері кібербезпеки FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.

Нагадаємо, секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька раніше заявляла, що в Центрвиборчкомі створять підрозділ з кібербезпеки.

Також глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що під час виборів в Україні не виключені як кібератаки, так і гібридні атаки на Центральну виборчу комісію.

У ДМС спростували інформацію про неможливість голосування на виборах власникам ID-карт У ЦВК розповіли про голосування переселенців на виборах
Новини України выборыУкраїнаСлужба безпеки Україникибербезопасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся