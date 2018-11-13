В ЦИК не исключили возможные гибридные атаки во время выборов

Фото: Татьяна Слипачук (УНИАН)

В ЦИК пытаются продумать контрмеры против возможных гибридных атак во время проведения выборов

Во время выборов в Украине не исключены как кибератаки, так и гибридные атаки на Центральную избирательную комиссию. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава комиссии отметила, что в ЦИК пытаются продумать контрмеры против возможных гибридных атак во время будущих выборов.

"Мы думаем не просто над киберзащитой, мы думаем о том, что действительно может быть гибридная атака на ЦИК. Это не только вопрос киберзащиты. Поэтому мы сейчас уже встречались... В течение этих 27 дней было 12 встреч с представителями наших иностранных партнеров. В первую очередь с теми, кто имеет опыт и понимает, как такие же вещи случались в США, в других странах Европы", - заявила Слипачук.

Она добавила, что в ЦИК не исключают возможности попадания на участки тех, кто планирует такие атаки.

"Мы тоже очень серьезно думаем о том, что есть возможности попадания на участки, например, путем регистрации в качестве наблюдателей. Мы понимаем, все эти гибридные атаки, которые могут быть осуществлены на процесс выборов, и пытаемся продумать наши контрмеры", - добавила глава ЦИК.

Слипачук также отметила, что представители новоизбранной ЦИК встречались с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Мы понимаем, что есть и новая полиция, где много сотрудников еще не принимали участия в выборах. Для них это будет первая глобальная кампания. Поэтому мы хотим подписания меморандума по поводу того сотрудничества, которое должно быть основано между ЦИК и МВД в такой долгосрочной перспективе", - подчеркнула она.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы. По его словам, президент России Владимир Путин использует высокие достижения западной цивилизации для распространения своего влияния.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация (РФ) пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019.

Добавим также, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами.