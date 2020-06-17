СБУ задержала Мангера, а жену Зеленского госпитализировали: новости за 16 июля

Коллаж РБК-Украина

Активисту Сергею Стерненко изменили место домашнего ареста, СБУ задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Подробнее о том, что произошло во вторник, 16 июня, - в материале РБК-Украина

В Украине хотят ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима

Кабинет министров Украины планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима. При этом в правительстве готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Он также добавил, что сейчас важно держать эпидемию с COVID-19 под контролем, учитывая, что ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.

Венгрия не разблокировала диалог НАТО-Украина, несмотря на новый статус

Новый статус Украины в НАТО не означает, что министерские встречи комиссии НАТО-Украина разблокированы. Венгрия продолжает препятствовать сближению Украины с альянсом.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба альянса.

Стерненко изменили место домашнего ареста на Киев

Шевченковский районный суд пересмотрел решение о домашнем аресте активисту Сергею Стерненко. Ему изменили место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ранее, 15 июня, Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.

СБУ задержала Мангера

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мангера задержали утром 16 июня на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

Жену Зеленского госпитализировали

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в киевскую больницу. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию

Сейчас ее состояние стабильное. Ранее ПЦР-обследование показало наличие коронавируса у Зеленской.

В Раде появился новый нардеп

Депутат Верховной рады Денис Маслов принес присягу народного депутата Украины. Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, парламентарий принес присягу с трибуны ВР.

Умер отец Порошенко

Вчера, 16 июля, умер Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины Петра Порошенко. Политический и общественный деятель скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность". Партия выражает соболезнования пятому президенту Украины, его семье и близким.

Под Луганском полицейский выбросил из окна девушку: появились скандальные подробности

В Северодонецке Луганской области полицейский избил свою супругу, а потом выбросил ее с балкона. Инцидент произошел прямо на глазах у малолетнего ребенка. Женщина госпитализировала в больницу с многочисленными травмами.

Пострадавшую 27-летнюю женщину зовут Дарья. Она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Трагедия разыгралась на глазах ее годовалой дочери. Пьяный отец сначала до полусмерти избил ее мать, а потом выкинул женщину с балкона на 4 этаже.

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